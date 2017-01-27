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Ученики орловской школы им. Кабалевского оказались в числе победителей трёх Всероссийских конкурсов

Для юных воспитанников Орловской детской школы искусств им. Кабалевского январь выдался очень насыщенным — они успели поучаствовать в трех всероссийских фестивалях-конкурсах. В каждом из них орловские ребята завоевали победы или призовые места.

Конкурс «Русское Рождество», в котором приняли участие ученики орловской школы им. Кабалевского, состоялся в Санкт-Петербурге. Яркими и неординарными были выступления учащихся театрального отделения школы, образцового коллектива театра-студии «Пружинка». Юные актеры Александр Алешин и Анна Образцова привезли дипломы I степени, остальные ребята — в общей сложности 14 дипломов II и III степени.

На международном конкурсе детского и молодежного творчества «Кубок Карелии» в Петрозаводске Орел в номинации «Хореография» представляли солисты образцового коллектива ансамбля танца «Задоринка». Они смогли занять весь пьедестал: Александра Громова стала лауреатом I степени, Карина Музалевская — лауреатом II степени, Полина Соколова — лауреатом III степени.

Также в Петрозаводске проходил IX открытый конкурс-фестиваль юных композиторов «Музыка — моя душа». В нем участвовали более 60 человек из России и Украины. Ученица орловской школы им. Кабалевского Арина Рубина завоевала диплом лауреата III степени, а Екатерина Вайвод была отмечена специальным дипломом «За воплощение национального колорита», сообщает перс-служба администрации города Орла.


Юлия Сулим
27 января 2017 года

 


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