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Орловское УМВД приняло участие в ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант»

Раз в год все основные подразделения полиции становятся доступны для студентов орловских вузов.

Суть акции, говорят в полиции, в том, чтобы заинтересовать молодых людей, находящихся в стадии профессионального выбора, романтикой правоохранительной работы.
Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «По традиции студенты орловских высших и средних учебных заведений Орловской области в течение нескольких дней посещают различные подразделения орловской полиции».
Не зря об особенностях службы гостям рассказывают кадровики УМВД, в посетителях они уже видят потенциальных коллег.

Студенты посетили и музей УМВД. Здесь хранят самые славные страницы истории правопорядка.

Рассказ о легенде русского сыска Аркадии Кошко никого не оставит равнодушным.
Алифтина Андрюсова, начальник культурного центра УМВД РФ по Орловской области: «Аркадий Францович первым применил внедрение в банды. Он стал менять облик, переодеваться, гримироваться. Таким образом раскрываемость преступлений повышалась».
Среди студентов-десантников уже есть завсегдатаи.
Анна Маршалкина: «В прошлом году мне удалось посетить ОМОН, также я посетила конную службу ППС и хотела бы в этом году посетить кинологическую службу».
В центре кинологической службы, действительно есть, на что взглянуть. Минно-розыскная работа, задержание и конвоирование – помимо служебных навыков полицейские собаки демонстрируют покладистый нрав и дружелюбие. Те, кто любит животных, не заскучали и в конюшнях патрульно-постовой службы.

Те, кто обычным скакунам предпочитает железных коней, отправился в Госавтоинспекцию. Гостей отвели в музей службы, центр фотофиксации, откуда к нарушителям разлетаются «письма счастья», и даже в тир, где обычно тренируются одни лишь инспекторы.
Александр Чернецов: «Нам очень понравился тир, нам довелось пострелять. Также мы сдавали экзамен. Сдали все». 
Тем, у кого научный склад ума, было интересно в экспертно-криминалистическом центре. Криминалисты и эксперты всех специальностей щедро делились с ребятами профессиональными секретами.

Полицейские дали студентам возможность испытать себя и в качестве дружинников. В составе ночного патруля десантники проследовали по улицам города.

А те, кто изучает право, смогли стать участниками юридической викторины. Для некоторых студентов-десантников профессиональный выбор уже предопределен.
Анна Маршалкина: «Хочу после колледжа сразу пойти работать в полицию в патрульно-потовую службу и в дальнейшем - учиться».



Иван Суверин
27 января 2017 года

 


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