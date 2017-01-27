Новости версия для печати Орловское УМВД приняло участие в ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» Раз в год все основные подразделения полиции становятся доступны для студентов орловских вузов.



Суть акции, говорят в полиции, в том, чтобы заинтересовать молодых людей, находящихся в стадии профессионального выбора, романтикой правоохранительной работы.

Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «По традиции студенты орловских высших и средних учебных заведений Орловской области в течение нескольких дней посещают различные подразделения орловской полиции». Не зря об особенностях службы гостям рассказывают кадровики УМВД, в посетителях они уже видят потенциальных коллег.



Студенты посетили и музей УМВД. Здесь хранят самые славные страницы истории правопорядка.



Рассказ о легенде русского сыска Аркадии Кошко никого не оставит равнодушным.

Алифтина Андрюсова, начальник культурного центра УМВД РФ по Орловской области: «Аркадий Францович первым применил внедрение в банды. Он стал менять облик, переодеваться, гримироваться. Таким образом раскрываемость преступлений повышалась». Среди студентов-десантников уже есть завсегдатаи.

Анна Маршалкина: «В прошлом году мне удалось посетить ОМОН, также я посетила конную службу ППС и хотела бы в этом году посетить кинологическую службу». В центре кинологической службы, действительно есть, на что взглянуть. Минно-розыскная работа, задержание и конвоирование – помимо служебных навыков полицейские собаки демонстрируют покладистый нрав и дружелюбие. Те, кто любит животных, не заскучали и в конюшнях патрульно-постовой службы.



Те, кто обычным скакунам предпочитает железных коней, отправился в Госавтоинспекцию. Гостей отвели в музей службы, центр фотофиксации, откуда к нарушителям разлетаются «письма счастья», и даже в тир, где обычно тренируются одни лишь инспекторы.

Александр Чернецов: «Нам очень понравился тир, нам довелось пострелять. Также мы сдавали экзамен. Сдали все». Тем, у кого научный склад ума, было интересно в экспертно-криминалистическом центре. Криминалисты и эксперты всех специальностей щедро делились с ребятами профессиональными секретами.



Полицейские дали студентам возможность испытать себя и в качестве дружинников. В составе ночного патруля десантники проследовали по улицам города.



А те, кто изучает право, смогли стать участниками юридической викторины. Для некоторых студентов-десантников профессиональный выбор уже предопределен.

Анна Маршалкина: «Хочу после колледжа сразу пойти работать в полицию в патрульно-потовую службу и в дальнейшем - учиться».





Иван Суверин

27 января 2017 года







На главную страницу





