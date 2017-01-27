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пятница
27.01.2017
16:39:21
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Орловское УМВД приняло участие в ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант»Раз в год все основные подразделения полиции становятся доступны для студентов орловских вузов.
Суть акции, говорят в полиции, в том, чтобы заинтересовать молодых людей, находящихся в стадии профессионального выбора, романтикой правоохранительной работы.
Не зря об особенностях службы гостям рассказывают кадровики УМВД, в посетителях они уже видят потенциальных коллег.
Студенты посетили и музей УМВД. Здесь хранят самые славные страницы истории правопорядка.
Рассказ о легенде русского сыска Аркадии Кошко никого не оставит равнодушным.
Среди студентов-десантников уже есть завсегдатаи.
В центре кинологической службы, действительно есть, на что взглянуть. Минно-розыскная работа, задержание и конвоирование – помимо служебных навыков полицейские собаки демонстрируют покладистый нрав и дружелюбие. Те, кто любит животных, не заскучали и в конюшнях патрульно-постовой службы.
Те, кто обычным скакунам предпочитает железных коней, отправился в Госавтоинспекцию. Гостей отвели в музей службы, центр фотофиксации, откуда к нарушителям разлетаются «письма счастья», и даже в тир, где обычно тренируются одни лишь инспекторы.
Тем, у кого научный склад ума, было интересно в экспертно-криминалистическом центре. Криминалисты и эксперты всех специальностей щедро делились с ребятами профессиональными секретами.
Полицейские дали студентам возможность испытать себя и в качестве дружинников. В составе ночного патруля десантники проследовали по улицам города.
А те, кто изучает право, смогли стать участниками юридической викторины. Для некоторых студентов-десантников профессиональный выбор уже предопределен.
Иван Суверин
27 января 2017 года
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