Пустующие помещения под магазины в доме № 3 на улице Гостиной в Орле решено продать

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Пустующие помещения под магазины в доме № 3 на улице Гостиной в Орле решено продатьИзначально выставили одну цену: здание историческое, объект культурного наследия, в центре города. Но продать помещения за 21 млн. рублей не удалось.
В этом году стоимость решили снизить в два раза. Скидка в 50% предпринимателей должна заинтересовать - считают чиновники.
Такая стоимость удивила депутатов, но спорить народные избранники не стали. Большинством голосов решено продать помещение на первом этаже дома на Гостиной, 3 за 12 млн. 31 тысячу рублей. Это первый шаг аукциона.
Максим Лобов, руководитель УМИЗ: «Если будет спрос на это помещение, то соответственно будет продажа по цене более высокой. Закладывать сейчас ценник более 50 тысяч за квадратный метр я считаю не целесообразным в рамках сегодняшней экономической ситуации».
Алина Чабан
27 января 2017 года
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