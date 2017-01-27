Новости версия для печати Пустующие помещения под магазины в доме № 3 на улице Гостиной в Орле решено продать Изначально выставили одну цену: здание историческое, объект культурного наследия, в центре города. Но продать помещения за 21 млн. рублей не удалось.



В этом году стоимость решили снизить в два раза. Скидка в 50% предпринимателей должна заинтересовать - считают чиновники.

Максим Лобов, руководитель УМИЗ: «Если будет спрос на это помещение, то соответственно будет продажа по цене более высокой. Закладывать сейчас ценник более 50 тысяч за квадратный метр я считаю не целесообразным в рамках сегодняшней экономической ситуации». Такая стоимость удивила депутатов, но спорить народные избранники не стали. Большинством голосов решено продать помещение на первом этаже дома на Гостиной, 3 за 12 млн. 31 тысячу рублей. Это первый шаг аукциона.





Алина Чабан

27 января 2017 года







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