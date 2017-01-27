Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Его разыскивает полиция. ГИБДД региона решила найти лучшего водителя.



- В Спасском-Лутовиново проходят 27-е Тургеневские чтения.



- В Орле отметили день рождения Владимира Высоцкого.



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Вести. Орёл

27 января 2017 года







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