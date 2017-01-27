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В Орловской области более чем на 20% уменьшилось число различных преступлений

Произошло столь значительное сокращение впервые за четверть века! Об этом сегодня на январской сессии областного Совета народных депутатов рассказал начальник Управления МВД Юрий Савенков.

На заседании он отчитался о деятельности органов внутренних дел за 2016 год.
Юрий Савенков,начальник Управления МВД : «Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20,8% и составило 9 тысяч 313. Это самый низкий показатель примерно за 25 лет. И он бы не был бы таким, если бы не совместная работа, в том числе с Правительством области, другими ведомствами, которая повлияла на криминальную обстановку, укрепление экономики и защиту граждан от преступных посягательств. 
За различные правонарушения составлено более 4070 тысяч административных протоколов. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечается в большинстве районов области, за исключением Кромского, Сосковского, Шаблыкинского. В истекшем году меньше совершено убийств, и покушения на убийство; умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; разбоев, грабежей, краж и ряда других преступных деяний. Позитивная тенденция отмечается в динамике рецидивной и подростковой преступности, состоянии аварийности на автодорогах области».

Депутаты доклад начальника Управления МВД по Орловской области приняли к сведению, поблагодарив при этом силовиков за проводимую в регионе работу.


Татьяна Курбатова
27 января 2017 года

 


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