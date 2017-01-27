Новости версия для печати За минувшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 37 ДТП В трех из них пострадали люди.



Как сообщила старший инспектор по пропаганде Наталья Дудина, 26 января в 12 часов 15 минут водитель, управляя автомобилем «ЗИЛ», следовал по автодороге «Орёл-Лунёво-Моховое» со стороны автодороги М-2 Крым, и в районе нулевого километра допустил столкновения с автомобилем «Скания» с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗИЛ» получил телесные повреждения.



Вечером 26 января в 19 часов водитель, управляя автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, двигался по автодороге М-2 Крым со стороны города Орла. И в районе 391 км произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки в ежедневных рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 водителей, среди которых четыре находились в состоянии опьянения, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.





Юлия Сулим

27 января 2017 года







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