За минувшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 37 ДТП

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пятница
27.01.2017
16:39:13
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За минувшие сутки на дорогах Орловской области зарегистрировано 37 ДТПВ трех из них пострадали люди.
Как сообщила старший инспектор по пропаганде Наталья Дудина, 26 января в 12 часов 15 минут водитель, управляя автомобилем «ЗИЛ», следовал по автодороге «Орёл-Лунёво-Моховое» со стороны автодороги М-2 Крым, и в районе нулевого километра допустил столкновения с автомобилем «Скания» с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗИЛ» получил телесные повреждения.
Вечером 26 января в 19 часов водитель, управляя автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, двигался по автодороге М-2 Крым со стороны города Орла. И в районе 391 км произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки в ежедневных рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 водителей, среди которых четыре находились в состоянии опьянения, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.
Юлия Сулим
27 января 2017 года
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