Новости версия для печати В Орловской области создаются условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья На данные цели было направлено около 7 млн рублей из федерального бюджета и более 4 млн - из областного.



Участниками проекта по созданию универсальной безбарьерной среды стали Орловский техникум технологии и предпринимательства имени Русанова, Мезенский педагогический колледж, Орловский технологический техникум. Ожидается, что доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в 2017 году увеличится до 17,6 %. В 2016 году этот показатель составил 15,6 %, к 2020 году он должен достичь 23,1, сообщает информационный портал Орловской области.





Ольга Борисова

27 января 2017 года







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