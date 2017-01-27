Новости версия для печати В Орловской области магазинам, расположенным в жилых домах, запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа до 10 часов Соответствующие изменения в действующее региональное законодательство сегодня внесено на очередном заседании орловского Облсовета.



Названные ограничения касаются оказывающих услуги общественного питания организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию на предприятиях общественного питания, расположенных во встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам, за исключением отнесенных к типам «ресторан», «бар», «кафе», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 января 2017 года







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