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В орловской детской школе Изобразительных искусств и ремесел открылась ретроспективная выставка работ студентов и преподавателей

Выставка приурочена к 45-й годовщине восстановления орловского художественного училища.

На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Всего более двухсот пейзажей, натюрмортов и декоративных проектов, выполненных в период становления училища, а также - работы студентов последних лет.
Дмитрий Моисеев, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Училище не только занимает большое место в художественной сфере, оно является той ступенькой мастерства, которую получают дети, становясь студентами и мастерами». 
Вообще же история художественного образования на Орловской земле насчитывает почти сто лет. В 1919 году открылись первые рисовальные классы. Художественное училище появилось в 1933 году. Перед началом Великой Отечественной его перевели в Елец, а в 1957-м – закрыли. Открылось училище вновь в 1971 году по инициативе первых учеников заведения, среди которых был и Андрей Ильич Курнаков.

За 45 лет ОХУ выпустило около двух с половиной тысяч специалистов. Многие из них стали известными художниками, дизайнерами, педагогами. Череда торжественных мероприятий, посвященных годовщине восстановления художественного училища, продлится до конца года.


Надежда Невматулина
27 января 2017 года

 


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