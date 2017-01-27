Новости версия для печати В орловской детской школе Изобразительных искусств и ремесел открылась ретроспективная выставка работ студентов и преподавателей Выставка приурочена к 45-й годовщине восстановления орловского художественного училища.



На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Всего более двухсот пейзажей, натюрмортов и декоративных проектов, выполненных в период становления училища, а также - работы студентов последних лет.

Дмитрий Моисеев, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Училище не только занимает большое место в художественной сфере, оно является той ступенькой мастерства, которую получают дети, становясь студентами и мастерами». Вообще же история художественного образования на Орловской земле насчитывает почти сто лет. В 1919 году открылись первые рисовальные классы. Художественное училище появилось в 1933 году. Перед началом Великой Отечественной его перевели в Елец, а в 1957-м – закрыли. Открылось училище вновь в 1971 году по инициативе первых учеников заведения, среди которых был и Андрей Ильич Курнаков.



За 45 лет ОХУ выпустило около двух с половиной тысяч специалистов. Многие из них стали известными художниками, дизайнерами, педагогами. Череда торжественных мероприятий, посвященных годовщине восстановления художественного училища, продлится до конца года.





Надежда Невматулина

27 января 2017 года







На главную страницу





