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ГИБДД: водители «под градусом» попадаются в Орле не только по праздникам и выходным

Сегодня ночью орловская Госавтоинспекция провела очередной масштабный рейд в рамках операции «Нетрезвый водитель».

Почти половина экипажей, участвовавших в операции «Нетрезвый водитель», расположилась на перекрестке Московского шоссе и улицы Тульской. В таком составе инспекторы могли уделить внимание каждому водителю, останавливая все без исключения машины. Такая форма поголовного контроля позволяет не только выявлять автомобилистов подшофе, но задать острастку потенциальным нарушителям.

Однако первого водителя с подозрением на опьянения задержали на другом перекрестке – 1-я Курская-5-го Августа.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С начала текущей недели инспекторами ГИБДД на обслуживаемой территории было выявлено более 15 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Руководством ГИДББ было принято решение провести масштабный рейд в ночь с четверга на пятницу на всей территории города, и, как оказалось, он был небесполезен».
Во время рейда был остановлен автомобиль «Опель». Молодой человек, управлявший авто, увидев видеокамеру и корреспондента, решительно дал понять, что права свои знает и в обиду себя не даст. Впрочем, решительный отпор получили не только телевизионщики. Подлинность полицейских задержанный также поставил под сомнение, неоднократно проверив удостоверения у каждого инспектора. Впрочем, увидеть красную корочку для него было не достаточно. Юноша требовал все новых доказательств полномочий полицейских: приказов, законов и циркуляров. При этом молодой человек не оставлял упорных попыток отдалиться от инспекторов. Зато на главный вопрос инспекторов, готов ли водитель пройти освидетельствование на опьянение, ответа так и не последовало.

Когда на 1-ю Курскую прибыл эвакуатор, парень предпринял попытку заблокироваться в машине.
В итоге отказ от прохождения экспертизы зафиксировали при понятых. «Опель» отправился на штраф стоянку. В течение дежурных суток судьбу молодого человека разделили еще пятеро водителей.


Иван Суверин
27 января 2017 года

 


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