Новости версия для печати ДОСААФ России отметил 90-летие Шофёры, электромеханики, радисты, авиаторы, стрелки - пересчитать все специальности, которым обучает призывников орловский ДОСААФ, трудно.



Его история началась в 20-х годах прошлого столетия. Тогда это было общество друзей Воздушного Флота. 529 ячеек по всей области и 40600 членов общества. В 1938 учебный центр заявил о себе на всю страну, обучив за год 22 тысячи военных специалистов. В годы войны сосредоточились на усиленной подготовке стрелков и минёров. Сегодня ДОСААФ продолжает делать из допризывников специалистов военного дела. При этом организация государством не финансируется, а зарабатывает самостоятельно. Однако задач от этого меньше не становится.

Сергей Руденко, председатель орловского регионального отделения «ДОСААФ России»: «Прибавляются задачи: военно-патриотическое воспитание, подготовка разовых профессий для службы в вооружённых силах. Ну и, естественно, развитие технических и авиационных видов спорта. В современных условиях это очень дорогостоящие задачи». За 2015 год школу ДОСААФ прошли полтысячи призывников. В 2016 году - столько же. Планы на этот год – не понижать планку.





Антон Киселёв

27 января 2017 года







На главную страницу





