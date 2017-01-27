Новости версия для печати В орловском НКМЦ им. З.И. Круглой состоялась стоматологическая премьера Впервые маленькому пациенту вылечили зубы под общим наркозом в амбулаторных условиях и в плановом режиме. Раньше условий и возможностей для подобных манипуляций не было.



Стоматологическое отделение в Консультативном центре детской больницы было открыто несколько месяцев назад. Тогда и появились возможности внедрять новые методы лечения зубов маленьким пациентам с сопутствующими соматическими заболеваниями. В том числе и лечение под общим наркозом. Стоматологическое отделение в Консультативном центре детской больницы было открыто несколько месяцев назад. Тогда и появились возможности внедрять новые методы лечения зубов маленьким пациентам с сопутствующими соматическими заболеваниями. В том числе и лечение под общим наркозом. Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «В соответствии с поручением губернатора в прошлом году было принято решение, что на нашей базе будет осуществляться лечение таких пациентов и вот сегодня у нас первый пациент, первая такая манипуляция, и мы планируем, что такие все пациенты будут сосредоточены на нашей базе и мы будем осуществлять их лечение». Под общим наркозом зубы будут лечить не по желанию пациентов и их родителей, а только по показаниям. Ведь общая анестезия не безобидная манипуляция, и нужно хорошо взвесить пользу и вред для ребенка. Показан этот метод в основном детям с неврологическими отклонениями. Евгения Иличева, врач-психиатр НКМЦ им. З.И. Круглой: «Обычно это умственная отсталость с нарушением поведения, детский аутизм, ранняя детская шизофрения, психозы, неврозы, специфические фобии. Эти детки нуждаются в лечении именно под наркозом». Пока малыш Марии Мельник был на операции, она рассказала нам, как раньше ее ребенку-аутисту лечили зубы. Мария Мельник, мама пациента НКМЦ им. З. И. Круглой: «Раньше в больнице, в детской поликлинике держали. Держали вдвоем, втроем, потому что он вырывался, ему было страшно». Анестезия малышу подбирается индивидуально, в зависимости от анамнеза. Наркоз позволил хирургу стоматологу спокойно работать и выполнить все намеченные манипуляции менее чем за полчаса. Евгений Грецких, врач хирург-стоматолог НКМЦ им. З.И. Круглой: «В условиях стоматологического отделения под общим обезболиванием сегодня впервые удалось это сделать. Все хирургические манипуляции проведены успешно». К сожалению, деток, которым можно вылечить зубы только под общим наркозом, в Орловской области много. Однако теперь им есть куда обратиться за помощью.









Елена Литинская

27 января 2017 года







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