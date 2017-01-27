В орловском НКМЦ им. З.И. Круглой состоялась стоматологическая премьера

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пятница
27.01.2017
21:30:22
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В орловском НКМЦ им. З.И. Круглой состоялась стоматологическая премьераВпервые маленькому пациенту вылечили зубы под общим наркозом в амбулаторных условиях и в плановом режиме. Раньше условий и возможностей для подобных манипуляций не было.
Стоматологическое отделение в Консультативном центре детской больницы было открыто несколько месяцев назад. Тогда и появились возможности внедрять новые методы лечения зубов маленьким пациентам с сопутствующими соматическими заболеваниями. В том числе и лечение под общим наркозом.
Под общим наркозом зубы будут лечить не по желанию пациентов и их родителей, а только по показаниям. Ведь общая анестезия не безобидная манипуляция, и нужно хорошо взвесить пользу и вред для ребенка. Показан этот метод в основном детям с неврологическими отклонениями.
Пока малыш Марии Мельник был на операции, она рассказала нам, как раньше ее ребенку-аутисту лечили зубы.
Анестезия малышу подбирается индивидуально, в зависимости от анамнеза. Наркоз позволил хирургу стоматологу спокойно работать и выполнить все намеченные манипуляции менее чем за полчаса.
К сожалению, деток, которым можно вылечить зубы только под общим наркозом, в Орловской области много. Однако теперь им есть куда обратиться за помощью.
Елена Литинская
27 января 2017 года
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