Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
27.01.2017
21:30:13
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В орловском Облсовете прошла первая в этом году сессия

Один из обсуждаемых вопросов последних нескольких недель – введение должности еще одного заместителя губернатора. Поговаривали, что еще одно место первого зама главы региона займет бизнесмен и депутат Виталий Рыбаков. Всего же в повестке 23 вопроса: от экономических и социальных, до экологических. Ряд из них народные избранники одобрили в окончательной редакции.

Самым ожидаемым вопросом январской сессии был кадровый. Неужели некогда оппозиционный бизнесмен Виталий Рыбаков займет место в исполнительной власти региона?
Виталий Рыбаков, депутат орловского Облсовета: «Это на уровне слухов. Заявления я не писал, поэтому слухи есть слухи. Может это какой-то информационный повод каких-то заинтересованных лиц, может, что-то другое. Но я сказал то, что сказал».
В итоге этот вопрос из повести дня исключили из-за отсутствия заключения прокуратуры и других надзорных ведомств. А вот преступлений в регионе стало меньше на 21%. Глава орловской полиции отчитался о работе ведовства в минувшем году. 
Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20,8% и составило 9 313. Это самый низкий показатель примерно за 25 лет. И он бы не был бы таким, если бы не совместная работа, в том числе с правительством области, другими ведомствами, которая повлияла на криминальную обстановку, укрепление экономики и защиту граждан от преступных посягательств». 
На убыль пошла и дорожная аварийность. Стало меньше убийств, разбоев, краж, наркопреступлений. Но, вместе с тем в Орле не хватает участковых пунктов. И это уже планы ведомства на 2017-й.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «Мы говорим, что участковые, может быть, не столь эффективно в некоторых местах работают. Но у нас отсутствуют помещения для участковых в Новой Ботанике, Болховском микрорайоне, Наугорском, Зареченском. Обязанности по обеспечению помещениями лежит на органах местного самоуправления». 
Областная казна пополнилась. Почти 1 млрд 252 тысячи рублей пришли из федерального бюджета. Депутаты решили направить деньги на социальную сферу. 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Детский бюджет – свыше 200 миллионов рублей. Конечно, сегодня мы выделяем земельные участки для многодетных семей, да сама жизнь и законы требуют, чтобы мы еще подводили к ним инженерные коммуникации – в том числе и на эти цели мы заложили серьезные деньги. Нормативно-публичные обязательства – более 400 миллионов».
Алкоголь в жилых домах по ночам продавать больше не будут. Жители попросили - депутаты единогласно приняли поправки в закон. 
Сергей Потёмкин, председатель комитета по экономической политике орловского Облсовета: «Данным законопроектом предлагается на территории Орловской области ограничить с 21 часа до 10 часов розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляемых в нежилых встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам».
Исключение составят рестораны, бары и кафе, официально зарегистрированные.
 
Принять на федеральном уровне закона о патриотическом воспитании - об этом тоже шла речь на сессии. Орловские депутаты подготовили обращение в Госдуму и председателю правительства страны о противодействии фальсификации истории Великой Отечественной.
 



Надежда Невматулина
27 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта