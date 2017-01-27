Новости версия для печати В орловском Облсовете прошла первая в этом году сессия Один из обсуждаемых вопросов последних нескольких недель – введение должности еще одного заместителя губернатора. Поговаривали, что еще одно место первого зама главы региона займет бизнесмен и депутат Виталий Рыбаков. Всего же в повестке 23 вопроса: от экономических и социальных, до экологических. Ряд из них народные избранники одобрили в окончательной редакции.



Самым ожидаемым вопросом январской сессии был кадровый. Неужели некогда оппозиционный бизнесмен Виталий Рыбаков займет место в исполнительной власти региона? Самым ожидаемым вопросом январской сессии был кадровый. Неужели некогда оппозиционный бизнесмен Виталий Рыбаков займет место в исполнительной власти региона? Виталий Рыбаков, депутат орловского Облсовета: «Это на уровне слухов. Заявления я не писал, поэтому слухи есть слухи. Может это какой-то информационный повод каких-то заинтересованных лиц, может, что-то другое. Но я сказал то, что сказал». В итоге этот вопрос из повести дня исключили из-за отсутствия заключения прокуратуры и других надзорных ведомств. А вот преступлений в регионе стало меньше на 21%. Глава орловской полиции отчитался о работе ведовства в минувшем году. Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20,8% и составило 9 313. Это самый низкий показатель примерно за 25 лет. И он бы не был бы таким, если бы не совместная работа, в том числе с правительством области, другими ведомствами, которая повлияла на криминальную обстановку, укрепление экономики и защиту граждан от преступных посягательств». На убыль пошла и дорожная аварийность. Стало меньше убийств, разбоев, краж, наркопреступлений. Но, вместе с тем в Орле не хватает участковых пунктов. И это уже планы ведомства на 2017-й. На убыль пошла и дорожная аварийность. Стало меньше убийств, разбоев, краж, наркопреступлений. Но, вместе с тем в Орле не хватает участковых пунктов. И это уже планы ведомства на 2017-й. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «Мы говорим, что участковые, может быть, не столь эффективно в некоторых местах работают. Но у нас отсутствуют помещения для участковых в Новой Ботанике, Болховском микрорайоне, Наугорском, Зареченском. Обязанности по обеспечению помещениями лежит на органах местного самоуправления». Областная казна пополнилась. Почти 1 млрд 252 тысячи рублей пришли из федерального бюджета. Депутаты решили направить деньги на социальную сферу. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Детский бюджет – свыше 200 миллионов рублей. Конечно, сегодня мы выделяем земельные участки для многодетных семей, да сама жизнь и законы требуют, чтобы мы еще подводили к ним инженерные коммуникации – в том числе и на эти цели мы заложили серьезные деньги. Нормативно-публичные обязательства – более 400 миллионов». Алкоголь в жилых домах по ночам продавать больше не будут. Жители попросили - депутаты единогласно приняли поправки в закон. Сергей Потёмкин, председатель комитета по экономической политике орловского Облсовета: «Данным законопроектом предлагается на территории Орловской области ограничить с 21 часа до 10 часов розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляемых в нежилых встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам». Исключение составят рестораны, бары и кафе, официально зарегистрированные. Принять на федеральном уровне закона о патриотическом воспитании - об этом тоже шла речь на сессии. Орловские депутаты подготовили обращение в Госдуму и председателю правительства страны о противодействии фальсификации истории Великой Отечественной.





Надежда Невматулина

27 января 2017 года







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