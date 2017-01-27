В орловском Облсовете прошла первая в этом году сессия

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пятница
27.01.2017
21:30:13
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В орловском Облсовете прошла первая в этом году сессияОдин из обсуждаемых вопросов последних нескольких недель – введение должности еще одного заместителя губернатора. Поговаривали, что еще одно место первого зама главы региона займет бизнесмен и депутат Виталий Рыбаков. Всего же в повестке 23 вопроса: от экономических и социальных, до экологических. Ряд из них народные избранники одобрили в окончательной редакции.
Самым ожидаемым вопросом январской сессии был кадровый. Неужели некогда оппозиционный бизнесмен Виталий Рыбаков займет место в исполнительной власти региона?
В итоге этот вопрос из повести дня исключили из-за отсутствия заключения прокуратуры и других надзорных ведомств. А вот преступлений в регионе стало меньше на 21%. Глава орловской полиции отчитался о работе ведовства в минувшем году.
На убыль пошла и дорожная аварийность. Стало меньше убийств, разбоев, краж, наркопреступлений. Но, вместе с тем в Орле не хватает участковых пунктов. И это уже планы ведомства на 2017-й.
Областная казна пополнилась. Почти 1 млрд 252 тысячи рублей пришли из федерального бюджета. Депутаты решили направить деньги на социальную сферу.
Алкоголь в жилых домах по ночам продавать больше не будут. Жители попросили - депутаты единогласно приняли поправки в закон.
Исключение составят рестораны, бары и кафе, официально зарегистрированные.
Принять на федеральном уровне закона о патриотическом воспитании - об этом тоже шла речь на сессии. Орловские депутаты подготовили обращение в Госдуму и председателю правительства страны о противодействии фальсификации истории Великой Отечественной.
Надежда Невматулина
27 января 2017 года
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