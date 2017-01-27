В Орле испекли блокадный хлеб

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пятница
27.01.2017
21:30:16
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В Орле испекли блокадный хлебСегодня вся страна вспоминает тот страшный январь 1944-го, день, когда нашим солдатам удалось прорвать блокаду Ленинграда.
Победоносный салют, радость и одновременно горесть утрат. Те, кто в то время находился в блокадном кольце, навсегда запомнили вкус того хлеба, который выдавали по талонам и которого было катастрофически мало. Мы об этом знаем из рассказов наших предков, а сегодня многие могли попробовать на вкус. Какой он, хлеб той зимы?
Жмых, отруби, солод, соль, мука овсяная и ржаная. В том блокадном хлебе были и опилки, и целлюлоза, и обойная пыль. В современный рецепт их, конечно, добавлять не стали. Здесь главное другое – прочувствовать вкус тех тяжёлых лет.
Орловский Хлебокомбинат испёк образец блокадного хлеба по просьбе редакции газеты «Орловская правда».
Самой страшной для Ленинграда была зима 1941 года. Продовольствия практически не было, как не было топлива и электричества. Хлебная пайка - 125 граммов в день. Люди падали от голода, замерзали в лютые морозы. Каждую хлебную крошку ценили на вес золота.
Эту страшную страницу в нашей истории должен знать каждый, начиная с самого раннего возраста. Первоклашкам активисты Всероссийского Движения Школьников показали и те самые талоны на хлеб. Чтобы знали, как прожили люди те 900 дней, в том числе и их ровесники. Такие открытые уроки прошли в школе № 31 – это пилотная площадка для активистов российского движения школьников.
Алина Чабан
27 января 2017 года
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