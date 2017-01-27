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В Орле испекли блокадный хлеб

Сегодня вся страна вспоминает тот страшный январь 1944-го, день, когда нашим солдатам удалось прорвать блокаду Ленинграда.

 
Победоносный салют, радость и одновременно горесть утрат. Те, кто в то время находился в блокадном кольце, навсегда запомнили вкус того хлеба, который выдавали по талонам и которого было катастрофически мало. Мы об этом знаем из рассказов наших предков, а сегодня многие могли попробовать на вкус. Какой он, хлеб той зимы?

Жмых, отруби, солод, соль, мука овсяная и ржаная. В том блокадном хлебе были и опилки, и целлюлоза, и обойная пыль. В современный рецепт их, конечно, добавлять не стали. Здесь главное другое – прочувствовать вкус тех тяжёлых лет.
 
Орловский Хлебокомбинат испёк образец блокадного хлеба по просьбе редакции газеты «Орловская правда». 
Ирина Почиталина, журналист газеты «Орловская правда»: «250 граммов была норма для работающих в блокадном Ленинграде, для детей, иждивенцев и служащих она была еще меньше. И представьте, что этот кусочек нужно было растянуть на весь день».
Самой страшной для Ленинграда была зима 1941 года. Продовольствия практически не было, как не было топлива и электричества. Хлебная пайка - 125 граммов в день. Люди падали от голода, замерзали в лютые морозы. Каждую хлебную крошку ценили на вес золота. 
 
Эту страшную страницу в нашей истории должен знать каждый, начиная с самого раннего возраста. Первоклашкам активисты Всероссийского Движения Школьников показали и те самые талоны на хлеб. Чтобы знали, как прожили люди те 900 дней, в том числе и их ровесники. Такие открытые уроки прошли в школе № 31 – это пилотная площадка для активистов российского движения школьников.





Алина Чабан
27 января 2017 года

 


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