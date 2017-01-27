|
пятница
27.01.2017
21:30:10
|
|
Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Нового зама у орловского губернатора пока не будет, областная казна получила новые поступления, а торговцы спиртным – новые ограничения. Сегодня прошла сессия облсовета.
- Им и особый повод не нужен. В будний день на дорогах Орла инспекторы остановили шесть нетрезвых водителей.
- Вкус блокадного хлеба. В Орле провели необычную акцию к Дню освобождения Северной столицы.
- ДОСААФ России отметил сегодня 90-летие.
Вести. Орёл
27 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта