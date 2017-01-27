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Коротко о главном

- Нового зама у орловского губернатора пока не будет, областная казна получила новые поступления, а торговцы спиртным – новые ограничения. Сегодня прошла сессия облсовета.

- Им и особый повод не нужен. В будний день на дорогах Орла инспекторы остановили шесть нетрезвых водителей.

- Вкус блокадного хлеба. В Орле провели необычную акцию к Дню освобождения Северной столицы.

- ДОСААФ России отметил сегодня 90-летие.