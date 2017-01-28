Новости версия для печати Детская поликлиника Заводского района города Орла приглашает подростков на консультации Если подростки не получают совета и помощи от родителей, их могут дать врачи. Детская поликлиника № 1 приглашает подростков на консультации по репродуктивному здоровью, интимной гигиене и профилактике инфекций передающихся половым путем.



Здоровье будущих мам закладывается именно в детском и подростковом возрасте. Ошибки, совершенные в этот период могут по незнанию и легкомыслию в будущем стать трагедией. Молодых людей ждут по понедельникам с 17 до 19 часов в конференц-зале на пятом этаже детской поликлиники Заводского района и готовы ответить на все вопросы. Врачебная тайна будет соблюдена.





Елена Литинская

28 января 2017 года







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