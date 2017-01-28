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В новой Ледовой арене в микрорайоне Зареченский города Орла прошли учения спасателей

Спасатели осмотрели новое здание арены, познакомились с планом эвакуации, узнали, где находятся запасные выходы и гидранты.

Затем прозвучал сигнал тревоги. Именно с этого момента и пошёл отсчёт времени для спасателей. К новому зданию стянулся весь дежурный  караул первой пожарной части. Потребовалось 8 минут. Дальше в здание ворвались первые спасатели в поисках людей, которые могли остаться в задымлённом помещении. Двоих спасли. Пока одни разворачивают гидранты, к Ледовой арене прибыли огнеборцы ещё трёх частей. 
Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе учений личный состав со своей задачей справился. Проверили исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, возможность подъезда техники по всему периметру здания, отработали систему противопожарной защиты, которой оборудовано здание. Помимо источников наружного противопожарного водоснабжения имеется еще внутренний противопожарный водопровод».
Главное для огнеборцов то, что они смогли познакомиться с новым зданием Ледовой арены. Заодно проверили систему автоматического пожаротушения и узнали, как до спорткомплекса добраться максимально быстро.



Алина Чабан
28 января 2017 года

 


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