Новости версия для печати В Знаменском районе Орловской области начал работу зерносушильный комплекс Его строительство еще продолжается, однако, уже трудоустроено 20 человек.



Производительность комплекса составляет 200 тонн зерна в час. В перспективе планируется довести мощности по хранению зерна до 30 тыс. тонн.

Кроме того, предприятие засеяло на территории Знаменского района порядка 5 тыс. га земли, из них более 2 тыс. га занято кукурузой. Урожайность кукурузы у данного сельхозтоваропроизводителя в 2016 году достигла 100 центнеров с гектара.





Ольга Борисова

28 января 2017 года







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