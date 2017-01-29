Новости версия для печати В Орловской области объявлен конкурс-фестиваль солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» Предлагается воспеть не только свой город, но и всю Россию.



Как сообщает информационный портал Орловской области, это конкурс как для юных исполнителей, так и для молодых артистов. Исполнителей «разобьют» на 4 возрастные группы: от 7 до 18 лет. Есть две номинации: «Солисты» и «Вокальные ансамбли». В каждой – по два направления: академическое и эстрадное пение. Так что, проявить себя смогут все.



Отборы пройдут в детских школах искусств не только в Орле, но и по районам области. Заключительный этап соберет лучших в Орловском музыкальном колледже. Именно там и ждут заявки от претендентов – с 4 февраля по 4 марта. Заявить о себе можно обычным письмом или по электронной почте topsyarik@yandex.ru. Обязательно ставить пометку: «Я люблю тебя, Россия!»





Татьяна Напольских

29 января 2017 года







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