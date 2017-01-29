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В Спасском-Лутовиново открылась выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин»

Рукописи стихов и поэм, письма, документы и прижизненные издания произведений Сергея Есенина впервые приехали на Орловщину.

Личные вещи Сергея Есенина
Экспонаты рассказывают о творчестве и жизни поэта - от самого детства до последних дней. Здесь можно увидеть и его личные вещи, и предметы быта, и даже рукопись автобиографии. А стены украшают живописные работы - их больше двадцати. Картины передают атмосферу и то мироощущение, которые служили Есенину неиссякаемым источником творческого вдохновения. 
Екатерина Корыстова, хранитель музейных предметов: «В витринах  вещи, принадлежавшие поэту, жилет и шарф, приобретённые в 20-х годах, рукописи стихотворений разных лет, прижизненные издания стихов, предметы быта села Константиново. В отдельной витрине показан уголок дома Есениных, представлены вещи родителей и сестёр поэта».
Экспозиция рассказывает не только о творчестве, но и о малой Родине Есенина, его семье. Всего представлено более 100 экспонатов из Рязанского фонда Государственного музея-заповедника Сергея Есенина.



Антон Киселёв
29 января 2017 года

 


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