Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует конкурс «Мое представление о подвиге» Принять участие приглашают орловскую молодежь в возрасте 14-ти до 35-ти лет.



От конкурсантов ждут творческие работы в номинациях: «Сочинение», «Авторское стихотворение», «Рассказ». Подробности – на официальном сайте мэрии Орла.





Татьяна Напольских

30 января 2017 года







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