Новости версия для печати Депутаты Горсовета Орла согласовали введение штрафов для автомобилистов за парковку на газонах и детских площадках Любой желающий может высказать своё мнение по этой теме во время прямого эфира программы «За и против» на «Радио России Орел».



Депутаты Горсовета Орла согласовали введение штрафов для автомобилистов за парковку на газонах и детских площадках. После принятия поправок в закон такие нарушения обойдутся горожанам в сумму от одной до пяти тысяч рублей. Однако, как быть тем, в чьих дворах нет места для машин, и куда ставить автомобили на узких улицах областного центра?



Эту проблему будут обсуждать сегодня с 13:20 до 14 часов на «Радио России. Орел» в программе «За и против». Любой желающий может высказать своё мнение о том, что в Орле должно появиться раньше – штрафы за парковку на газонах или платные парковки в центре города. Телефон прямого эфира 43-51-87.





Юлия Сулим

30 января 2017 года







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