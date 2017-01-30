Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
30.01.2017
13:38:37
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Депутаты Горсовета Орла согласовали введение штрафов для автомобилистов за парковку на газонах и детских площадках

Любой желающий может высказать своё мнение по этой теме во время прямого эфира программы «За и против» на «Радио России Орел».

Депутаты Горсовета Орла согласовали введение штрафов для автомобилистов за парковку на  газонах и детских площадках. После принятия поправок в закон такие нарушения обойдутся горожанам в сумму от одной до пяти тысяч рублей. Однако, как быть тем, в  чьих дворах нет места для машин, и куда ставить автомобили на узких улицах областного центра?

Эту проблему будут обсуждать сегодня с 13:20 до 14 часов на «Радио России. Орел» в программе «За и против». Любой желающий может высказать своё мнение о том, что в Орле должно появиться раньше – штрафы за парковку на газонах или платные парковки в центре города. Телефон прямого эфира 43-51-87.


Юлия Сулим
30 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта