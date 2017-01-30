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ПФР предупреждает: берегитесь мошенников!

По словам орловцев, мошенники действуют следующим образом: звонят, представляются сотрудником Пенсионного фонда, задают несколько незначительных вопросов, а затем просят назвать данные банковской карты якобы с целью проверки информации или под каким-нибудь другим предлогом.



Отделение ПФР по Орловской области в очередной раз убедительно просит своих клиентов быть осторожными и бдительными. Ни в коем случае не стоит сообщать неизвестным людям данные банковских карт, счетов, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.



Кроме того стоит напомнить, что сотрудники ПФР никогда не ходят по домам, не обзванивают своих клиентов, не собирают информацию о банковских счетах и паспортные данные, не приносят прибавку к пенсии на руки, не консультируют на дому и не проводят сходов и собраний во дворах и на квартирах.



Любая работа с клиентами проводится сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации только в клиентской службе. Если Вам звонят по телефону или в дверь и представляются сотрудником Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: вероятно, вы столкнулись с мошенником.



Любую информацию о работе ПФР, о предстоящих выплатах и прибавках к пенсии можно уточнить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области 72-92-36.