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ПФР предупреждает: берегитесь мошенников!

В Пенсионный фонд опять поступают сообщения от орловских пенсионеров, которым звонили неизвестные люди и пытались узнать номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

По словам орловцев, мошенники действуют следующим образом: звонят, представляются сотрудником Пенсионного фонда, задают несколько незначительных вопросов, а затем просят назвать данные банковской карты якобы с целью проверки информации или под каким-нибудь другим предлогом.

Отделение ПФР по Орловской области в очередной раз убедительно просит своих клиентов быть осторожными и бдительными. Ни в коем случае не стоит сообщать неизвестным людям данные банковских карт, счетов, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

Кроме того стоит напомнить, что сотрудники ПФР никогда не ходят по домам, не обзванивают своих клиентов, не собирают информацию о банковских счетах и паспортные данные, не приносят прибавку к пенсии на руки, не консультируют на дому и не проводят сходов и собраний во дворах и на квартирах.

Любая работа с клиентами проводится сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации только в клиентской службе. Если Вам звонят по телефону или в дверь и представляются сотрудником Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: вероятно, вы столкнулись с мошенником.

Любую информацию о работе ПФР, о предстоящих выплатах и прибавках к пенсии можно уточнить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области 72-92-36.



Орловское Информбюро
30 января 2017 года

 


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