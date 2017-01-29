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воскресенье
29.01.2017
17:22:31
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Вести-Орёл. События недели. 29.01.2017- Зима недаром злится… Опасность гриппа еще не миновала. - Белая пустыня. Когда с орловских улиц исчезнут снежные дюны? - Оккупирована в собственной квартире. Кто поможет вернуть уют в дом вдовы участника войны? - От сессии до сессии… Орловские студенты весело встретили Татьянин день.
Вести-Орёл
29 января 2017 года
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