Новости версия для печати Вести-Орёл. События недели. 29.01.2017 - Зима недаром злится… Опасность гриппа еще не миновала. - Белая пустыня. Когда с орловских улиц исчезнут снежные дюны? - Оккупирована в собственной квартире. Кто поможет вернуть уют в дом вдовы участника войны? - От сессии до сессии… Орловские студенты весело встретили Татьянин день.









Вести-Орёл

29 января 2017 года







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