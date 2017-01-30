Новости версия для печати Орелстат проводит выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах Наблюдение проводится с 28 января по 10 февраля.



По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики. Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата. Перед проведением опроса представители Орелстата обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения. По всей России наблюдением будет охвачено 160 тыс. домашних хозяйств, адреса которых отобраны случайным образом. В Орловской области обследованию подлежат 1248 домохозяйств, из них 792 – в городской местности – в городах Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, в поселках городского типа Знаменка, Колпна, Кромы, Хотынец, Нарышкино, Змиевка, Глазуновка, Залегощь, Верховье, Долгое. В сельской местности планируется обойти 456 домохозяйств. Обследование пройдет в селах Крутое, Жерино Ливенского района, деревнях Большая Каменка Мценского района, Вепринец Покровского района, селах Подзавалово Урицкого района, Каменка Верховского района, деревнях Ржаное Залегощенского района, Пушкарная Кромского района, Истомино, Ивановское, селах Калинино Орловского района, Однолуки Болховского района, Домаха Дмитровского района, Никольское Троснянского района, деревнях Новопетровка Свердловского района, Клевцово Колпнянского района, Одинок Новосильского района, поселке Шатилово Новодеревеньковского района, деревне Калиновка Должанского района. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области, сообщает пресс-служба Орелстата.





Орловское Информбюро

30 января 2017 года







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