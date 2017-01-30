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В Орле в ДТП пострадал ребенок

Авария произошла в субботу вечером на улице Раздольной недалеко от перекрестка с улицей Гайдара.

В Орле в ДТП пострадал ребенокСтолкновение «Лады» и «Шевроле» на улице Раздольной для автомобилей фатальным не стало, обе машины после ДТП остались на ходу. И, тем не менее, без пострадавших не обошлось. Пятилетний малыш на заднем сиденье «ВАЗ 2114» получил повреждения. Автомобилистка, управлявшая «Ладой», не пострадала, но в больнице все же оказалась - вместе с сыном. 
 
Как выяснилось, водитель «Шевроле» из-за снежного наката и отсутствия знаков даже не знал, что выехал на дорогу через двойную сплошную линию разметки.
 
Из-за ДТП одна сторона дороги оказалась блокирована: при ударе «Шевроле» развернуло поперек движения. Объезд пришлось организовать по обочине. В итоге на Раздольной возникла внушительная пробка. Виновником ДТП инспекторы склонны считать водителя иномарки. 



Иван Суверин
30 января 2017 года

 


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