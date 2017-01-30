Орловец при пожаре выпрыгнул с седьмого этажа

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понедельник
30.01.2017
13:38:50
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Орловец при пожаре выпрыгнул с седьмого этажаПожар произошел в воскресенье утром в Северном районе Орла. ЧП случилось в одной из квартир девятиэтажного дома на Московском шоссе.
Житель квартиры, предположительно, поддавшись панике, выпрыгнул из окна 7-го этажа. Падение частично смягчил сугроб. В тяжелом состоянии потерпевшего пожарные передали медикам скорой помощи.
По словам сотрудников государственного пожарного надзора, картина ЧП на этот раз нетривиальная. Пока дознаватели могут уверенно сказать: возгорание возникло в помещении ванной, а его очагом послужила старенькая стиральная машина.
К расследованию причин и предпосылок ЧП подключены правоохранительные органы. Размеры материального ущерба еще предстоит установить.
Иван Суверин
30 января 2017 года
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