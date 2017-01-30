Новости версия для печати Орловец при пожаре выпрыгнул с седьмого этажа Пожар произошел в воскресенье утром в Северном районе Орла. ЧП случилось в одной из квартир девятиэтажного дома на Московском шоссе.



Житель квартиры, предположительно, поддавшись панике, выпрыгнул из окна 7-го этажа. Падение частично смягчил сугроб. В тяжелом состоянии потерпевшего пожарные передали медикам скорой помощи. Житель квартиры, предположительно, поддавшись панике, выпрыгнул из окна 7-го этажа. Падение частично смягчил сугроб. В тяжелом состоянии потерпевшего пожарные передали медикам скорой помощи. Михаил Баев, помощник начальника смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В 10:32 поступило сообщение о возгорании в квартире на седьмом этаже. Также было сообщено, что из данной квартиры из окна выпал человек. По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление из данной квартиры, внизу находился пострадавший. Человеку была оказана первая помощь и подразделения приступили к тушению. Пожар был ликвидирован». По словам сотрудников государственного пожарного надзора, картина ЧП на этот раз нетривиальная. Пока дознаватели могут уверенно сказать: возгорание возникло в помещении ванной, а его очагом послужила старенькая стиральная машина. К расследованию причин и предпосылок ЧП подключены правоохранительные органы. Размеры материального ущерба еще предстоит установить.





Иван Суверин

30 января 2017 года







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