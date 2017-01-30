Скорее всего, орловские школьники вновь уйдут на дополнительные каникулы

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понедельник
30.01.2017
13:38:53
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Скорее всего, орловские школьники вновь уйдут на дополнительные каникулыЭпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области превышен. Среди детей на 6%.
Об этом сегодня на аппаратном совещании доложил губернатору временно исполняющий обязанности руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.
На четвёртой неделе текущего года отмечается рост заболеваемости среди совокупного населения. А также наиболее выражен рост среди детей возраста 7-14 лет. Эпидемические пороги по совокупному населению превышены более, чем на 7%, среди детей – на 6%. На сегодняшний день учебно-воспитательный процесс приостановлен в отдельных классах 10-ти школ области, и одна школа в Дросково приостановила полностью учебный процесс.
В целях предупреждения массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ среди населения Орловской области необходимо продолжить комплекс противоэпидемических мероприятий.
Наблюдать ситуацию в школах специалистам предстоит до среды. Такое поручение дал губернатор Вадим Потомский. Если эпидпорог перевалит за 10%, то они вновь будут закрыты на карантин.
Татьяна Курбатова
30 января 2017 года
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