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Скорее всего, орловские школьники вновь уйдут на дополнительные каникулы

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области превышен. Среди детей на 6%.

Об этом сегодня на аппаратном совещании доложил губернатору временно исполняющий обязанности руководителя регионального Управления Роспотребнадзора  Александр Румянцев.
 
На четвёртой неделе текущего года отмечается рост заболеваемости среди совокупного населения. А также наиболее выражен рост среди детей возраста 7-14 лет. Эпидемические пороги по совокупному населению превышены более, чем на 7%, среди детей – на 6%. На сегодняшний день учебно-воспитательный процесс приостановлен в отдельных классах 10-ти школ области, и одна школа в Дросково приостановила полностью учебный процесс. 
 
В целях предупреждения массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ среди населения Орловской области необходимо продолжить комплекс противоэпидемических мероприятий.
Александр Румянцев: «С учётом тех характеристик эпидпроцесса, которые сложились за 4-ю неделю, а именно то, что у нас эпидпороги превышены, детей в школах у нас пока отсутствует не более 5-6%, считаю необходимым продолжить ограничительные мероприятия путём приостановки учебного процесса в отдельных классах. При необходимости – вводить по школам».
Наблюдать ситуацию в школах специалистам предстоит до среды. Такое поручение дал губернатор Вадим Потомский. Если эпидпорог перевалит за 10%, то они вновь будут закрыты на карантин.



Татьяна Курбатова
30 января 2017 года

 


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