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понедельник
30.01.2017
13:38:32
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Двойная сплошная не защитила малыша от ДТП. В Орле в аварии травмирован ребенок.
- Правоохранители разбираются в ЧП, где человек пострадал не от дыма и огня, а от падения с седьмого этажа.
- Орловцы могут прикоснуться к истории жизни и судьбы Сергея Есенина.
- Шаг – к истокам. Для юных орловцев открыли Год Экологии.
Вести-Орёл
30 января 2017 года
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