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Коротко о главном

- Двойная сплошная не защитила малыша от ДТП. В Орле в аварии травмирован ребенок.

- Правоохранители разбираются в ЧП, где человек пострадал не от дыма и огня, а от падения с седьмого этажа.

- Орловцы могут прикоснуться к истории жизни и судьбы Сергея Есенина.

- Шаг – к истокам. Для юных орловцев открыли Год Экологии.