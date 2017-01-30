2017-й объявлен в России Годом Экологии

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2017-й объявлен в России Годом ЭкологииВ Орле уже начались мероприятия, посвященные этой теме. Так в городском Центре культуры для своих воспитанников подготовили программу «Земля – наш общий дом».
Через игры и конкурсы детям пытались донести то, как важно оберегать окружающую среду, ведь защищая природу, мы заботимся и о себе.
Дети с удовольствием принимали самое активное участие в мероприятии. Ведь помимо призов, для них приготовили обширную творческую программу: выступление воспитанников вокальной студии и танцевальных ансамблей, выставка рисунков. А в конце каждый смог оставить свое пожелание на символическом Древе Жизни.
Вадим Багринцев
30 января 2017 года
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