Новости версия для печати 2017-й объявлен в России Годом Экологии В Орле уже начались мероприятия, посвященные этой теме. Так в городском Центре культуры для своих воспитанников подготовили программу «Земля – наш общий дом».



Через игры и конкурсы детям пытались донести то, как важно оберегать окружающую среду, ведь защищая природу, мы заботимся и о себе. Через игры и конкурсы детям пытались донести то, как важно оберегать окружающую среду, ведь защищая природу, мы заботимся и о себе. Дети с удовольствием принимали самое активное участие в мероприятии. Ведь помимо призов, для них приготовили обширную творческую программу: выступление воспитанников вокальной студии и танцевальных ансамблей, выставка рисунков. А в конце каждый смог оставить свое пожелание на символическом Древе Жизни.





Вадим Багринцев

30 января 2017 года







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