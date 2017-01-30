Новости версия для печати Правоохранительные органы разыскивают Георгия Погосяна Пожилой мужчина вышел из дома в пятницу рано утром, и до сих пор ничего о его местонахождении неизвестно.



В последний раз 76-летнего мужчину видели в районе конечной остановки на Наугорском шоссе в Орле. Как сообщили обеспокоенные родственники, пенсионер страдает провалами в памяти, может быть дезориентирован.



Мужчина, невысокого роста, с короткой стрижкой. Плохо говорит по-русски. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 78-18-24 или в полицию. За любую информацию родственники гарантируют вознаграждение.





Татьяна Напольских

30 января 2017 года







На главную страницу





