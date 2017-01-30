Новости версия для печати Орловский банковский колледж вошел в структуру Среднерусского института управления РАНХиГС Теперь учащиеся колледжа из среднего профессионального образования могут сразу перейти в высшее, причем в структуре одного вуза.



Единая образовательная среда. Сегодня это уже не просто красивая фраза. Это требование времени в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Алексей Мельников, директор Орловского банковского колледжа Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «В первую очередь это возможность непрерывного образования. То есть, ребенок, поступая на обучение по средне-специальным программам подготовки, получает рабочую специальность, и по требованиям сегодняшнего законодательства, может без сдачи ЕГЭ в дальнейшем продолжить обучение уже на тех направлениях подготовки, которые оказывает Среднерусский институт управления». Процесс вхождения Орловского банковского колледжа в Среднерусский институт управления идет очень активно. Корректируются учебные планы, проводятся совместные мероприятия.

Людмила Астахова, заместитель директора Орловского банковского колледжа Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Мы уверены, что большой научный, методический, педагогический опыт преподавателей Среднерусского института в соединении с традициями практико-ориентированного обучения колледжа повысит качество образования студентов колледжа и даст возможность для профессионального роста преподавателей». Повышать свой профессиональный уровень преподаватели колледжа смогут через диссертационные советы института. Кроме того профессорско-преподавательский состав вуза будет принимать самое активное участие в образовательном процессе колледжа. В планах также стоит значительное увеличение количества обучающихся. Материальная база позволяет это сделать уже в обозримом будущем.





Оксана Гранн

30 января 2017 года







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