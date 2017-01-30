Новости версия для печати Рабочая неделя в орловской областной администрации началась с критики Вадим Потомский остался недоволен ситуацией на дорогах города и области. Также губернатор пообещал взяться за предпринимателей, налоги которых уходят в другие регионы.



Из-за субботней пробки в центре, по случаю акции одной из торговых сетей, Вадим Потомский чуть не опоздал на вокзал, чтобы встретить министра юстиции. Ситуацией губернатор остался недоволен, а потому предложил впредь переносить подобные мероприятия за черту города. Помимо пробок, губернатор не хочет видеть и снег на дорогах. Особенно в районах. А потому поручил очистить их и пообещал лично проверить работу дорожных служб.

Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Прежде всего, это касается школьных маршрутов. Ну и что самое главное - люди вызывают скорую помощь. И не хватало, чтобы скорая помощь застряла, не доехала. Это будет совсем плохая история». Хорошую историю губернатору рассказали финансисты - об исполнении бюджета. Общая сумма налоговых поступлений в прошлом году составила 16 миллиардов 689 миллионов рублей. Это на 2,5 миллиарда больше чем в 2015-м.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Рост достигнут по налогу на прибыль, на 951 млн. рублей, темп роста – 133,7 % . По налогу на имущество организаций на 285 млн. рублей, темп роста - 119% Упрощённая система налогообложения - на 92,8 млн. рублей». Однако не всё так гладко. Ежегодно регион недополучает крупную сумму от прибыли некоторых предприятий. Работают они в Орловской области, но в качестве налогоплательщиков зарегистрированы в других регионах. А потому, наказал Вадим Потомский, нужно с ними договариваться.

Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Мы со своей стороны, давайте говорить откровенно, любому, кто из них приходит, всевозможную помощь оказываем. В том числе, даем послабление по налогам в части налогов на имущество, налогов на прибыль в рамках тех возможностей, которые у нас существуют. А они пользуются этими льготами, а на налоговом учёте состоят в других субъектах. Это не правильно». Из-за этого на другие цели региону приходится искать средства в сторонних источниках. К примеру, как с предоставлением жилья ветеранам ВОВ - по указу президента. Сейчас их в очереди 67 человек. На жильё для них региону не хватает 15 миллионов рублей. Губернатор дал поручение заняться этим после первого квартала – все будет зависеть от бюджета.



А вот решение проблем с заболеваемостью гриппом отлагательства не потерпит. В 10-ти школах региона некоторые классы вновь закрыты на карантин. Эпидпорог превышен на 14%. В случае резкого роста числа больных возможен очередной повсеместный карантин.





Антон Киселёв

30 января 2017 года







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