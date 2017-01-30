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Специалисты управления по вопросам миграции помогают людям, ограниченным в передвижении, оформить документы, не выходя из дома

Свой первый российский документ – паспорт – Эмилия Васильевна Родина (теперь уже бывшая гражданка Азербайджана) получила дома. По упрощенной схеме. Родилась в Орле и спустя 40 лет Эмилия Родина вернулась домой.

Галина Козина, начальник отделения по вопросам миграции по Орловскому району УМВД России по Орловской области: «На горячую линию в управление по вопросам миграции поступил звонок от Родиной Эмилии Васильевны. Она сообщила, что прибыла на территорию РФ, то есть на свою родину в город Орел без документов и средств к существованию». 
Много лет Родина проработала корреспондентом в Азербайджанской газете. Потом решила вернуться в Орел. Но по стечению обстоятельств переезд затянулся. Эмилия Васильевна оказалась в больнице.

Эмилия Родина: «В Орел я приехала в 2010-м. Успела купить квартиру. Поехала за оформлением пенсии и за оставшимися вещами, а вместо этого попала в канала, пробыла там 12 часов в ледяной воде. Мне сломали ноги, порвали уши, две черепных травмы – было две операции на голове». 
Российский паспорт поможет Эмилии Васильевне оформить пенсию уже на родине. Всю жизнь она пишет стихи. Печаталась в журналах, издавала сборники. В основном - о родной Орловщине.
Эмилия Родина: «Я Россию очень люблю. И все больше о России пишу. И хочется писать и писать о России, не иссякает это у меня».
Всего же в прошлом году почти 1,5 человек получили российское гражданство в нашем регионе. Миграционная служба выдала более 2 тысяч разрешений на временное проживание и 1,5 тысячи видов на жительство. В основном выходцам из Украины, Армении, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.


Надежда Невматулина
30 января 2017 года

 


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