Новости версия для печати У многих орловцев суммы за общедомовые нужды увеличились кратно Хотели как лучше, а получилось как всегда. Пять лет жители воевали с системой начисления платежей за общедомовые нужды. Наконец ввели единые тарифы и нормативы. Долги соседа по коммуналке теперь оплачивать не нужно. Но радость оказалась недолгой.



Пенсионерка Елена Винокурова, до сих пор не может избавиться от шока. За январь месяц она получила квитанцию на оплату услуг ЖКХ с плюсом почти в 500 рублей.

Елена Винокурова, жительница дома №9 по ул. Кромская: «Некоторые нужды совершенно неоправданны. Например, расходы на горячую воду у нас составляют, согласно газете, 0,011 кубометра на один квадратный метр общей площади. А где мы используем в общедомовых нуждах горячую воду?». Для расчета затрат на ОДН горячего, холодного водоснабжения и электричества отныне применяется одна и та же формула. В ней четыре принципиальных параметра. Норматив, площадь общего имущества, площадь личной квартиры и площадь всех жилых и нежилых помещений дома.

Евгений Савин, начальник отдела информационных технологий ЖКХ-Центра «Единое окно»: «По формуле получается: норматив умножается на площадь общего имущества, умножается на площадь конкретного индивидуального помещения и делится на площадь всего дома. Тем самым мы получаем объем для выставления конкретному помещению, и дальше он умножается на тариф соответствующего коммунального ресурса». Вооружившись калькулятором, женщина начала подсчеты и неприятно обнаружила множество неточностей в начислениях.

Елена Винокурова, жительница дома №9 по ул. Кромская: «Если это стоит строка «содержание и текущий ремонт общего имущества», тогда, действительно, я посчитала, что на долю моей квартиры в общих площадях дома составляет всего лишь 23,25 квадрата – если умножить на тарифы, то тогда почему же не 23 квадратных метра стоит у меня в квитанции, а 66,4 - площадь моей квартиры». А еще жители недоумевают. Почему, имея общедомовые приборы учета, в частности на электроэнергию, они должны платить по нормативу, который в несколько раз превышает их прежние затраты на ОДН.



Если средний расход электроэнергии на ОДН у жителей дома за прошлый год вышел 1225 киловатт в месяц, то по новой формуле в один миг общедомовое потребление выросло в 6,5 раз. Как выяснилось, чиновники применили методику расчета 2012 года. Александр Ремига, заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «С февраля месяца этот норматив будет снижен, и уже граждане за февраль будут платить по новому нормативу, который разработан в администрации Орловской области». Но вопросов меньше не стало. Чем руководствовались региональные власти выводя нормативы на холодную и горячую воду.

Елена Винокурова, жительница дома №9 по ул. Кромская: «Простой арифметический подсчет позволяет определить: 0,17 кубометра умножить на общую площадь дома, и получается, что все жильцы нашего дома обязаны оплатить 40 тонн, или 40 кубических метров, холодной воды. Куда пойдут такие расходы? А в год – это почти полмиллиона тонн. Это только наш дом. Где я не права?». Чиновники уверены, что такое количество холодной воды просто необходимо, чтобы раз в год промыть и заполнить систему отопления. Что до горячей, то почти 300 тонн и не каплей меньше понадобится в год для уборки трех подъездов. Вот такая арифметика.





Оксана Гранн

30 января 2017 года







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