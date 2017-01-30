Новости версия для печати В орловском УФСИНе подвели итоги года Среди главных результатов: не допущено массовых беспорядков в исправительных колониях и побегов осужденных. Среди вопросов, которые предстоит решать: помощь в трудоустройстве людей, выходящих на свободу.



Задачи выполнены: оперативная обстановка управляема, массовых беспорядков и побегов осуждённых не допущено. Таким запомнится 2016 год в региональном УФСИНе.



Вместе с итогами начальник регионального управления обозначил и задачи на наступивший 2017 год. Изменяется законодательство, и под такие перемены должны подстраиваться и в службе исполнения наказаний.

Александр Матвеенко, начальник УФСИН России по Орловской области: «С 1 января 2017 года введен новый вид уголовного наказания - принудительные работы. В настоящее время рассматривается вопрос о создании на базе колонии-поселении №3 в поселке Шахово участка, функционирующего как исправительный центр на 70 мест, из них 30 для женщин». В целом количество «спецконтингента» (а именно так на профессиональном сленге называют осуждённых) по сравнению с 2015 годом снизилось. А вот работу по социальной адаптации вышедших на свободу понижать не стоит.

Виталий Утешев, заместитель председателя правительства Орловской области по безопасности: «Есть ряд задач, которые нельзя решить без участия региональных властей. Прежде всего, это меры социальной реабилитации для лиц, отбывающих наказание в тех регионах, где этим вопросом активно занимаются, уровень рецидивной преступности снижается. У нас идет плановая работа по взаимодействию с УФСИН с областным управлением труда и занятости, управлением социальной защиты населения». Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского областного Совета народных депутатов: «Как член комиссии по помилованию скажу, что мы внимательно рассматриваем все ваши ходатайства, представленные документы. Пожелание - больше положительных заключений, учитывая гуманизацию системы наказаний, больше условно-досрочного освобождения». Лучшие сотрудники во время коллегии были награждены грамотами региональных и городских властей, отмечены ведомственными наградами и просто добрым словом: «спасибо» прозвучало от коллег по силовому блоку.

Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Спасибо за тот труд, который вы вкладываете в воспитательный процесс, за тот труд, которой вы вкладываете в содержание без нарушений, побегов и так далее». После завершения коллегии, участники заседания посетили выставку продукции, выпускаемой в подведомственных подразделения УФСИН. А здесь, как было отмечено, за прошедший 2016 год, было освоено 20 видов новых изделий.





Вадим Багринцев

30 января 2017 года







На главную страницу





