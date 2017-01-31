Новости версия для печати Через месяц в России заканчивается бесплатная приватизация жилья Она началась в 1992 году и должна была завершиться еще 1 января 2007 года, но сроки постоянно переносились.



Получить в собственность жилье на прежних условиях смогут лишь отдельные категории населения. В частности, такая возможность еще в течение 3 лет будет у жителей Крыма и Севастополя, у тех, кто ждет переселения из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции, а также у детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.





Оксана Гранн

31 января 2017 года







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