Новости версия для печати Орловские рыболовы попытаются поймать самую большую рыбу на Чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда Уже двадцать четыре команды со всех уголков страны заявили о своем участии, в том числе и команда Орловской области.



Первенство пройдет с 16 по 20 февраля на озере Большой Иван в Невельском районе (Псковская область). Соревнованиях состоятся там во второй раз. Сначала в регионах проходит отбор лучших рыболовов, и выступить на чемпионате России получают право спортсмены не ниже первого разряда.





Анна Боева

31 января 2017 года







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