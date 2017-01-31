Орловские рыболовы попытаются поймать самую большую рыбу на Чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда

|
|
Орловские рыболовы попытаются поймать самую большую рыбу на Чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льдаУже двадцать четыре команды со всех уголков страны заявили о своем участии, в том числе и команда Орловской области.
Первенство пройдет с 16 по 20 февраля на озере Большой Иван в Невельском районе (Псковская область). Соревнованиях состоятся там во второй раз. Сначала в регионах проходит отбор лучших рыболовов, и выступить на чемпионате России получают право спортсмены не ниже первого разряда.
Анна Боева
31 января 2017 года
На главную страницу