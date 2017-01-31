Новости версия для печати В Орле состоялся матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола России Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига в России и вторая в мире по числу команд. Спортивная организация объединяет более 800 команд из 70 субъектов РФ.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в Орле участниками матча звезд стали лучшие игроки чемпионата АСБ октября-декабря 2016 года. Отбор в основной состав команд проводился посредством интернет-голосования на сайте Ассоциации. Также в команды включались лучшие игроки каждого дивизиона. Постоянным участником соревнований с первого сезона является сборная команда по баскетболу ОГУ им. И.С. Тургенева.



В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие почетные гости - министр юстиции РФ, президент Ассоциации студенческого баскетбола России Александр Коновалов, губернатор Орловской области Вадим Потомский, главный федеральный инспектор по Орловской области Афанасий Киселёв, члены регионального правительства.



В итоге со счётом 126:125 победила команда «Запад», за которую выступали орловские спортсмены.

По окончании матча призы победителям вручил заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский.





Анна Боева

31 января 2017 года







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