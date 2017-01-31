Новости версия для печати Прокуратура Орловского района заставила «Орелавтодор» погасить долги по зарплате Как сообщает сайт прокуратуры, задолженность по зарплате составила 7 миллионов рублей.



При проверке предприятия ведомство установило, что перед работниками ОАО сложилась задолженность в размере более 7 млн рублей. Генеральный директор получил представление о недопустимости таких нарушений, главного бухгалтера привлекли в дисциплинарной ответственности, а все предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд 172 заявления о взыскании долгов по зарплате и вот в январе деньги положенные работникам нашлись.





Анна Боева

31 января 2017 года







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