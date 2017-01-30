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понедельник
30.01.2017
23:39:36
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Коммунальная арифметика. Новая строчка в квитанции не прибавила, а умножила платеж.
- Трёхочковые в орловских корзинах. Орловчане аплодировали звездам баскетбола.
- Приоритеты по указу президента. В Орле прошел инвестиционный совет.
- И вновь незапланированные каникулы. Школы Орла ушли на карантин.
Вести-Орёл
30 января 2017 года
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