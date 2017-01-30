Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Коммунальная арифметика. Новая строчка в квитанции не прибавила, а умножила платеж.



- Трёхочковые в орловских корзинах. Орловчане аплодировали звездам баскетбола.



- Приоритеты по указу президента. В Орле прошел инвестиционный совет.



- И вновь незапланированные каникулы. Школы Орла ушли на карантин.



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Вести-Орёл

30 января 2017 года







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