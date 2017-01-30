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понедельник
30.01.2017
23:39:47
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С завтрашнего дня все школы Орла «уходят» на карантин.Делается это для того, чтобы не допустить массового заболевания школьников. Карантин пока установлен на одну неделю.
Уже с сегодняшнего дня некоторые классы в 10-ти школах региона не вышли на учебу.
Татьяна Напольских
30 января 2017 года
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