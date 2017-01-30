Новости версия для печати С завтрашнего дня все школы Орла «уходят» на карантин. Делается это для того, чтобы не допустить массового заболевания школьников. Карантин пока установлен на одну неделю.



Уже с сегодняшнего дня некоторые классы в 10-ти школах региона не вышли на учебу.





Татьяна Напольских

30 января 2017 года







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