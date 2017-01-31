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С начала 2017 года упрощен порядок оформления документов на госрегистрацию юрлиц, ИП и крестьянско-фермерских хозяйств

Теперь свидетельство о регистрации на бланке с водяными знаками и голограммой выдаваться не будет.

Наталья Карпушкина, начальник отдела ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области: «Документом, подтверждающим факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей во всех случаях государственной регистрации, в  том числе при создании юридического лица и при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, является лист записи».
Свидетельство о присвоении ИНН, также изменилось. Теперь оно оформляется без использования бланков строгой отчетности. Принятые нововведения являются частью программы регистрации бизнеса по безбумажным технологиям.
 



Оксана Гранн
31 января 2017 года

 


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