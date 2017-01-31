Новости версия для печати Жители переулка Дарвина в Орле просят сделать безопасным переход через железнодорожные пути Если не переезд, то переход. Жителям микрорайона Ботаника не знают, как помочь. На просьбу организовать дополнительный выезд через переулок Дарвина, получили в ответ тишину. Но если не переезд, то хотя бы переход…



Как попасть в город пешеходам? – ещё один проблемный вопрос. Ответ есть: через переулок Дарвина. Жители просят сделать хотя бы переход безопасным. Всё зависит от РЖД. А они молчат – уверяют депутаты. Депутат Горсовета Тимур Нерушев предложил ускорить решение этого вопроса и взять выполнение под более жесткий контроль. После обращения к городским властям, руководству РЖД будет отправлено письмо-приглашение на комитет. Тогда и станет ясно, пойдут ли жителям Новой Ботаники хоть в чём-то на встречу.





Алина Чабан

31 января 2017 года







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