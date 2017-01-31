В Орле завершено следствие по уголовному делу в отношении членов организованной наркогруппы

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В Орле завершено следствие по уголовному делу в отношении членов организованной наркогруппыДрагдиллеры специализировались на распространении синтетических наркотиков.
Спайсы и соли наркопотребителям сбывались в изрядных количествах, в том числе, дистанционным путем.
Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Согласно предъявленному обвинению, жители области в период с 2014-го по 2015-й год. Действовали в составе организованной преступной группы. С целью получения денег от незаконного сбыта наркотиков осуществляли их сбыт на территории города Орла. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу».
Если суд признает обвиняемых виновными, им грозят внушительные сроки в колонии строгого режима.
Иван Суверин
31 января 2017 года
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