Новости версия для печати В Орле завершено следствие по уголовному делу в отношении членов организованной наркогруппы Драгдиллеры специализировались на распространении синтетических наркотиков.



Спайсы и соли наркопотребителям сбывались в изрядных количествах, в том числе, дистанционным путем. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Согласно предъявленному обвинению, жители области в период с 2014-го по 2015-й год. Действовали в составе организованной преступной группы. С целью получения денег от незаконного сбыта наркотиков осуществляли их сбыт на территории города Орла. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу». Если суд признает обвиняемых виновными, им грозят внушительные сроки в колонии строгого режима.





Иван Суверин

31 января 2017 года







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