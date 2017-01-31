Новости версия для печати Сегодня, 31 января, в орловской службе исполнения наказаний состоится прямая линия На вопросы орловцев ответит начальник ведомства Александр Матвеенко.



Вопросы, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы региона, можно будет задать с 17 до 18 часов по телефону (4862) 77-54-78.



В работе прямой линии также примут участие члены общественного совета ФСИН России. В ведомстве также обещают, что в дальнейшем прямые линии начальника УФСИН по Орловской области станут регулярными и будут проводиться в последний четверг каждого месяца.





Юлия Сулим

31 января 2017 года







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