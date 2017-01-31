С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за прошлый год

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вторник
31.01.2017
14:54:51
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С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за прошлый годВ Орловской области вырастут доходы 167 тысяч пенсионеров.
Одновременно проиндексируется фиксированная выплата, которая составит 4805 рублей.
Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам.
В итоге после индексации средний размер страховой пенсии в Орловской области составит 13 110 рублей – на 568 больше, чем до 1 февраля.
Что касается дальнейшего повышения, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.
Евгения Костомарова
31 января 2017 года
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