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С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за прошлый год

Одновременно проиндексируется фиксированная выплата, которая составит 4805 рублей.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам.

В итоге после индексации средний размер страховой пенсии в Орловской области составит 13 110 рублей – на 568 больше, чем до 1 февраля.

Что касается дальнейшего повышения, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.