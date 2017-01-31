Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
31.01.2017
14:54:59
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Андрей Усиков: «Критика жителей города Орла оправдана на 150%»

Направить все силы на уборку снега и ямочный ремонт дорог - такое поручение коммунальным и дорожным службам сегодня дал глава администрации областного центра Андрей Усиков.

По его словам, снегопада в Орле нет уже больше недели, однако некоторые районы и дворы до сих пор от снежного плена не освобождены.
Андрей Усиков, глава администрации Орла: «Критика, которая сейчас со стороны жителей города – она оправдана не только в полной мере, оправдана на 150%. Надо ускорять управляющие компании, чтобы они приводили в порядок дворовые территории. По контрактам: те дороги, которые на гарантии  находятся, чтобы у нас ямы не росли в городе – надо сейчас работать на упреждение».
Латать ямы будут литым асфальтом. По мнению главы администрации, делать это дорожники должны начать уже в кратчайшие сроки и завершить к концу февраля, чтобы весной асфальт в Орле не сошел вместе со снегом. 
 



Юлия Сулим
31 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта