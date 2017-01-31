Новости версия для печати Андрей Усиков: «Критика жителей города Орла оправдана на 150%» Направить все силы на уборку снега и ямочный ремонт дорог - такое поручение коммунальным и дорожным службам сегодня дал глава администрации областного центра Андрей Усиков.



По его словам, снегопада в Орле нет уже больше недели, однако некоторые районы и дворы до сих пор от снежного плена не освобождены. Андрей Усиков, глава администрации Орла: «Критика, которая сейчас со стороны жителей города – она оправдана не только в полной мере, оправдана на 150%. Надо ускорять управляющие компании, чтобы они приводили в порядок дворовые территории. По контрактам: те дороги, которые на гарантии находятся, чтобы у нас ямы не росли в городе – надо сейчас работать на упреждение». Латать ямы будут литым асфальтом. По мнению главы администрации, делать это дорожники должны начать уже в кратчайшие сроки и завершить к концу февраля, чтобы весной асфальт в Орле не сошел вместе со снегом.





Юлия Сулим

31 января 2017 года







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