Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В Орле самая длинная учебная четверть стала короче.

Сегодня все школы города закрылись на карантин.



- Канал продажи «криминальной соли» в Орле перекрыт.



- «Коммунальная арифметика».Прибавление новой строчки – умножило общий платёж.



- Без формы и с азартом. Министр юстиции России в Орле по-спортивному дал старт Матчу Звёзд АСБ.





Вести-Орёл

31 января 2017 года







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