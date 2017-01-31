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вторник
31.01.2017
14:55:05
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- В Орле самая длинная учебная четверть стала короче.
Сегодня все школы города закрылись на карантин.
- Канал продажи «криминальной соли» в Орле перекрыт.
- «Коммунальная арифметика».Прибавление новой строчки – умножило общий платёж.
- Без формы и с азартом. Министр юстиции России в Орле по-спортивному дал старт Матчу Звёзд АСБ.
Вести-Орёл
31 января 2017 года
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