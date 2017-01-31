Скверу Ермолова в Орле вернут свет

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вторник
31.01.2017
14:54:43
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Скверу Ермолова в Орле вернут светПо словам начальника управления коммунальным хозяйством Дмитрия Зуева, это обойдется городскому бюджету в 400 тысяч рублей.
Проблема с освещением в сквере возникла из-за старого кабеля, который необходимо менять. Объявить аукцион на проведение этих работ администрация Орла планирует в ближайшее время.
Юлия Сулим
31 января 2017 года
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